Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета

– Вы понимаете, что таможня в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Поэтому – ваша точка зрения – какие у нас есть узкие места, как мы развиваемся в сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что надо предпринять в ближайшее время, с вашей точки зрения, с точки зрения таможенных служб для того, чтобы нам удержать экономику в этом году – мы стремимся к тому, чтобы на уровне прошлого года.
За 9 месяцев 2020 года таможенной службой обеспечено наполнение республиканского бюджета, созданы необходимые условия для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, достигнуты запланированные результаты по переходу на уровень «электронная таможня».
В республиканский бюджет поступило 6,1 млрд рублей платежей, контролируемых ГТК. Это на 7,9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сказался проводимый Российской Федерацией налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Выявлено 210 преступлений, изъято 95 кг наркотиков, 19 тыс. таблеток, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу оружия, боеприпасов, а также объектов экспортного контроля. Изъято 45 единиц боеприпасов, 3621 объект экспортного контроля. Выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу крупных сумм наличных денежных средств.
Сегодня с учетом готовности бизнеса и информационных каналов контролирующих органов обеспечена возможность автоматического выпуска товаров для наиболее часто применяемых таможенных процедур.
В целях дальнейшего перехода к «цифровой таможне» ГТК подготовлен блок мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных систем таможенных органов, который войдет в Государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы.
В соответствии с поручением Главы государства по снижению административного воздействия на бизнес приняты меры по смещению нагрузки со стадии оформления на вторичный контроль. Приоритет отдан непосредственно самоконтролю со стороны бизнеса и минимальному вмешательству таможенных органов путем проведения посттаможенного аудита.
С 1 января 2019 года таможенные органы выполняют отдельные функции органов пограничной службы в пунктах пропуска «Козловичи», «Бигосово» на передаточной железнодорожной станции Полоцк, «Гудогай» на передаточной железнодорожной станции Молодечно, «Аэродром Орша».
В соответствии с поручением Президента ведется работа по расширению пунктов пропуска, где в отношении водителей грузовиков функции органов пограничной службы будут выполнять должностные лица таможен. На следующем этапе передача функций будет осуществлена в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Котловка», «Мокраны».
В этом году продолжается реализация проектов международной технической помощи в рамках программ Европейского союза на общую сумму около 11 млн евро, а также оснащение пунктов пропуска оборудованием радиационного контроля на сумму 17,5 млн долларов.
Кроме того, продолжается реконструкция двух приоритетных объектов пунктов пропуска «Верхний Теребежов» и «Урбаны», что позволит увеличить их пропускную способность на 1375 автомобилей в сутки‚ создать инфраструктуру, отвечающую современным международным требованиям.
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