Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета

Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета

Президент сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Глава государства отметил, что хотел бы услышать ответы на ряд вопросов. Прежде всего Александр Лукашенко попросил доложить об итогах работы ГТК за истекший период года, чтобы оценить ситуацию в нашей экономике:
 

– Вы понимаете, что таможня в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Поэтому – ваша точка зрения  – какие у нас есть узкие места, как мы развиваемся в сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что надо предпринять в ближайшее время, с вашей точки зрения, с точки зрения таможенных служб для того, чтобы нам удержать экономику в этом году – мы стремимся к тому, чтобы на уровне прошлого года.
 
За 9 месяцев 2020 года таможенной службой обеспечено наполнение республиканского бюджета, созданы необходимые условия для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, достигнуты запланированные результаты по переходу на уровень «электронная таможня».
 
В республиканский бюджет поступило 6,1 млрд рублей платежей, контролируемых ГТК. Это на 7,9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сказался проводимый Российской Федерацией налоговый маневр в нефтяной отрасли.
 
Выявлено 210 преступлений, изъято 95 кг наркотиков, 19 тыс. таблеток, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу оружия, боеприпасов, а также объектов экспортного контроля. Изъято 45 единиц боеприпасов, 3621 объект экспортного контроля. Выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу крупных сумм наличных денежных средств.
 

Сегодня с учетом готовности бизнеса и информационных каналов контролирующих органов обеспечена возможность автоматического выпуска товаров для наиболее часто применяемых таможенных процедур.
 
В целях дальнейшего перехода к «цифровой таможне» ГТК подготовлен блок мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных систем таможенных органов, который войдет в Государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы.
 
В соответствии с поручением Главы государства по снижению административного воздействия на бизнес приняты меры по смещению нагрузки со стадии оформления на вторичный контроль. Приоритет отдан непосредственно самоконтролю со стороны бизнеса и минимальному вмешательству таможенных органов путем проведения посттаможенного  аудита.
 
С 1 января 2019 года таможенные органы выполняют отдельные функции органов пограничной службы в пунктах пропуска «Козловичи», «Бигосово» на передаточной железнодорожной станции Полоцк, «Гудогай» на передаточной железнодорожной станции Молодечно, «Аэродром Орша».


В соответствии с поручением Президента ведется работа по расширению пунктов пропуска, где в отношении водителей грузовиков функции органов пограничной службы будут выполнять должностные лица таможен. На следующем этапе передача функций будет осуществлена в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Котловка», «Мокраны».
 
В этом году продолжается реализация проектов международной технической помощи в рамках программ Европейского союза на общую сумму около 11 млн евро, а также оснащение пунктов пропуска оборудованием радиационного контроля на сумму 17,5 млн долларов.

Кроме того, продолжается реконструкция двух приоритетных объектов пунктов пропуска «Верхний Теребежов» и «Урбаны», что позволит увеличить их пропускную способность на 1375 автомобилей в сутки‚ создать инфраструктуру, отвечающую современным международным требованиям.


Лукашенко обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов

На внешней границе ЕЭАС за восемь месяцев оформлен 71 миллион тонн транзитных товаров

Беларусь готова на территории страны оказывать услуги для бизнеса, ранее предоставлявшиеся за рубежом

Белорусские таможенники выявили ввоз крупной партии кокаина

В Беларуси заканчивается строительство современных пунктов пропуска

Таможенная служба в условиях пандемии коронавируса выполняет все санитарные нормы

Председатель ГТК рассказал о преимуществах навигационных устройств
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе
Галасы ЗМеста – кто они?
Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября: участие примут десять предприятий Минска
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
В Беларуси этой осенью планируется заложить более 50 аллей семейных деревьев
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
Биржа: 5 октября белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Белстат опубликовал информацию о национальном составе населения Беларуси
Одни полевые работы финишируют, другие – в разгаре
В Жлобинском районе водитель погиб в ДТП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сытый не разумеет
Минздрав: в стране от гриппа привились 12 процентов граждан, всего планируется вакцинировать около 40 процентов
Новополочанка на внедорожнике столкнулась с фурой и погибла
Из топ-5 самых востребованных вакансий Минска исчезли водители
Лучших жабинковских хлеборобов тепло поздравили на районных "Дажынках"
Председатель ГТК рассказал о преимуществах навигационных устройств
Мужчина купил лекарство в аптеке и стал миллионером
Таможенная служба в условиях пандемии коронавируса выполняет все санитарные нормы
В Беларуси заканчивается строительство современных пунктов пропуска
Белорусские таможенники выявили ввоз крупной партии кокаина
Беларусь готова на территории страны оказывать услуги для бизнеса, ранее предоставлявшиеся за рубежом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Троцкий сегодня
В Гомеле лошадь, провалившуюся в технический колодец, доставали подъемным краном
В Гомеле в озере обнаружили тело мужчины
Запрет на посещение лесов действует в 10 районах Беларуси
На внешней границе ЕЭАС за восемь месяцев оформлен 71 миллион тонн транзитных товаров
Лукашенко обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов
Суперуниверсал Audi RS4 сделали мощнее и агрессивнее
Прогноз погоды на 6 октября: дожди и до 20 градусов тепла
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
Брестчанин ремонтировал подвал и отравился парами битумного состава
Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Памятка протестующим
Бобруйские спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе
Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6–10 градусов выше нормы
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
За сутки в лесах обнаружены шесть потерявшихся
Бренд Gucci впервые cоздал платье для мужчин
Восемь человек погибли из-за взрыва в Афганистане
Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа
Председатель Еврокомиссии решила уйти на самоизоляцию
В Беларуси намолочено 30 тысяч тонн гречихи
Mitsubishi начала продажи фирменных аксессуаров для нового L200
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомцы на берегу
Включена в работу седьмая высоковольтная линия электропередачи, связывающая БелАЭС с энергосистемой
Шторм «Алекс» во Франции: есть пропавшие
В Минске проходит студенческая донорская акция
Авторы
СКАНИРУЙТЕ