Поставки нефти и крупные инвестпроекты. Лукашенко принял с докладом главу концерна «Белнефтехим»

Президент сегодня принял с докладом председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и курирующего нефтехимический комплекс заместителя Премьер-министра Юрия Назарова:
– Хотел бы, чтобы проинформировали меня о работе нефтехимического комплекса. Ясно, что влияние его на развитие экономики и регионов в том числе велико. Какова сейчас ситуация? И здесь же вопрос о бюджете. Каково у вас тут положение? Насколько вы выполняете те планы, которые у нас существуют?
Глава государства также поинтересовался, есть ли проблемы с поставками нефти на белорусские НПЗ.
Еще один вопрос – работа белорусских нефтехимических предприятий в условиях санкционного давления:
– Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить, – отметил Александр Лукашенко. – Зарубежные наши так называемые партнеры не очень солидно себя ведут. Какова ситуация сейчас?
На повестке дня и вопрос о функционировании белорусских и российских предприятий, точнее о создании равных условий для работы наших хозяйствующих субъектов.
– Разница все-таки здесь у нас есть еще, – сказал Александр Лукашенко. – И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились. Но проблемы есть. Какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?
Поинтересовался Президент и ходом реализации инвестиционных проектов:
– Мы договаривались, что в этом году должны завершить эти инвестпроекты. И нам обязательно надо, Юрий Викторович (Назаров, вице-премьер. – Прим. ред.), запланировать с Главой Администрации поездки на эти НПЗ, посмотреть, как реализованы эти проекты.
Отдельно Глава государства поинтересовался уровнем проработки проекта по строительству нового азотного комплекса на «Гродно Азот».
Андрей Рыбаков доложил Президенту, что в этом году обеспечена стабильная работа всех организаций, входящих в состав концерна «Белнефтехим»:
– Обеспечен положительный темп роста объемов промышленного производства. При этом мы не работаем на склад, а выгружаем свою продукцию на экспорт. Удельный вес остатков снижается по сравнению с началом текущего года.
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