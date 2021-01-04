«Нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет». Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора

– Это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация позже будет проанализирована совместно с другими представителями правоохранительного блока:
– Вы подумаете, как это сделать. Где мы соберемся для того, чтобы анализ этот осуществить и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство. Сейчас все страны совершенствуют законодательство. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборонную безопасность граждан. Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Так оно и происходит. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической проблемой. Этого и надо было ожидать. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова, чтобы нас не перемололи за предстоящий год.
2021 год, высказал мнение Президент, будет непростым:
– Нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет. Поэтому все эти вопросы, которые мы обсудим сегодня, упираются в такую политическую плоскость.
Андрей Швед в ответ заметил, что криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов:
– Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких. В прошлом году отметилось общее снижение особо тяжких преступлений на 14 процентов, тяжких – на 27 процентов, преступлений в быту – на 11 процентов.
Глава государства уточнил, как изменилась динамика преступлений в связи с тем, что во второй половине 2020-го милиция, прокуратура и Следственный комитет фактически были отвлечены на стабилизацию обстановки в стране.
– Это как ковид, – провел параллель Александр Лукашенко. – Конечно, надо лечить. Тяжелая ситуация. Но не надо забывать, что у нас есть и онкология, и астматики, и сердечно-сосудистые… Их же тоже надо, эти болезни, лечить. И они давят на общество еще больше, чем ковид. Так и здесь. Эти протестуны и прочие вывалили на улицы. Мы же практически милицию на улице держали. Как у нас в связи с этим с другими видами преступлений вообще?
Генеральный прокурор подтвердил, что ситуация находилась и находится под контролем. Но проявилась одна негативная тенденция – значительный рост преступлений, связанных с кибермошенничеством:
– Если в 2019 году таких преступлений было зарегистрировано около 10 тысяч, то по итогам прошлого года (особенно во втором полугодии) произошел существенный рост – более 25 тысяч преступлений. Воспользовавшись в определенной степени нервной обстановкой, нагнетанием истерии, отвлечением правоохранительного блока на то, чтобы пресечь дестабилизацию общественной безопасности, кибермошенники, большинство из которых – из-за рубежа, кинулись обманывать наших граждан – доверчивых пенсионеров и других лиц.
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