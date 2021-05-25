Лукашенко принял предложение парламентариев – Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи в Овальном зале

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БЕЛТА

, – сообщила пресс-секретарь., – отметила Наталья Эйсмонт.Сегодня парламентарии приняли обращение палат Парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Кроме того, есть необходимость в широком кругу обсудить и иные актуальные вопросы текущего момента.Учитывая это, как стало известно БЕЛТА, сегодня состоялась встреча председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимира Андрейченко и Натальи Кочановой, на которой они обсудили актуальные вопросы и приняли решение обратиться с просьбой к Президенту о проведении встречи, зная, что Глава государства планировал выступить с заявлением. Таким образом, парламентарии и представители общественности смогут задать вопросы по разным темам, обсудить как предложение о переносе местных выборов, тематику конституционной реформы, так и актуальные вопросы по текущей ситуации.