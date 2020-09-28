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Лукашенко принял губернатора Псковской области

Президент сегодня во Дворце Независимости встретился с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым. Предваряя деловой разговор, Александр Лукашенко обратил внимание на географическую и ментальную близость белорусов и псковичей:
 


 – Вы добрые наши соседи. Они от Бога, как я часто говорю, их не выбирают. Поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Вы не только от Бога сосед, вы еще и добрый сосед. И мы всегда будем знать, что вы близкие нам люди, и будем с вами сотрудничать не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это естественно, всегда было, есть и будет. Но в отношениях с нами это, наверное, и не главный вопрос. Потому что если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся своей душой и сердцем.
 
По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона готова сделать для соседей многое:
 
– Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли. У нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Если чего-то не хватает с нашей стороны, нет движения навстречу, вы нам говорите.
 

Президент констатировал, что Беларусь готова сотрудничать с Псковской областью по всем направлениям: от поставок пассажирской и грузовой техники, лифтов до сельского хозяйства.
 
– Мы договорились с Президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что в свое время губернаторы спасли Союз Беларуси и России. И в знак благодарности я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях.

Александр Лукашенко предложил Михаилу Ведерникову чаще бывать в Беларуси:
 
– Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям – тут мы и запретить им не можем. Даже если колючую проволоку кто-то натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава Богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет.






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