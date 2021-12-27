Лукашенко принял участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети"

На праздник приглашены ребята, которые нуждаются в особой социальной защите, – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских интернатных учреждений, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, а также из семей беженцев. Здесь сегодня и талантливые школьники, которые стали победителями районных, областных, республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Всего во Дворце Республики на Главной елке страны собрались более чем 2300 детей. Для ребят подготовили сказочное представление "Волшебная сила".В программе – музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, подарки от имени Президента, культурная программа.Акция "Наши дети" стартовала в стране 14 декабря. Всего на республиканском уровне в ней примут участие более 20 тысяч детей, на областном – более 200 тысяч. В целом мероприятиями акции будет охвачен миллион детей.