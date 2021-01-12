Лукашенко: нам надо особое внимание обратить на качество

– Именно планы, не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную нужно заканчивать. Есть план. Если мы хотим выжить – мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, желательно немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят.
Еще один важнейший вопрос, который был обсужден, – равномерное производство и поставки техники по кварталам, а также поставка техники в лизинг в рамках Указа № 146. Кроме того, обсуждены планы на пятилетку – закупок, производства белорусской техники, продаж. Помимо этого, речь шла о допуске белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации. Александр Лукашенко пояснил:
– Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в Правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения, которых мы достигли в Сочи по кооперации и по продажам.
Президент также добавил:
– Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Мы очень много говорили, думаю, что особенно в этом году (стартовом году пятилетки) нам надо особое внимание обратить на качество.
По словам Главы государства, есть предприятия, которые за последнее время серьезно улучшили качество выпускаемой продукции.
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