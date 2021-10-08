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Лукашенко принимает участие в общем собрании Белкоопсоюза

Президент принимает участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Мероприятие проходит в Минске во Дворце Республики. Одним из главных вопросов повестки дня является избрание председателя правления Белкоопсоюза.


Система потребительской кооперации объединяет 302,7 тысячи членов –  пайщиков, обеспечивает занятость, социальные гарантии и стабильный доход 41,6 тысячи человек, обслуживает 3,3 млн человек, в том числе все сельское население страны.
 
На 1 сентября 2021 года в структуру Белкоопсоюза входят 4 облпотребсоюза, 59 потребительских обществ (55 районных и 4 областных), 52 унитарных предприятия, 5 учреждений образования.
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Фото: Александр КУШНЕР
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