Лукашенко принимает участие в общем собрании Белкоопсоюза

Система потребительской кооперации объединяет 302,7 тысячи членов – пайщиков, обеспечивает занятость, социальные гарантии и стабильный доход 41,6 тысячи человек, обслуживает 3,3 млн человек, в том числе все сельское население страны.На 1 сентября 2021 года в структуру Белкоопсоюза входят 4 облпотребсоюза, 59 потребительских обществ (55 районных и 4 областных), 52 унитарных предприятия, 5 учреждений образования.