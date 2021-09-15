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Лукашенко прилетел в Душанбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Таджикистан. Самолет Главы государства приземлился в международном аэропорту Душанбе, передает БЕЛТА.


У трапа самолета Александра Лукашенко встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и руководство министерства иностранных дел и города Душанбе.

В столице Таджикистана 15–17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. У белорусского лидера также запланирован ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности будут обсуждать проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане.

Утром в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе и подвели итоги деятельности организации в межсессионный период.

На заседании глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества планируется принять решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что на саммите будут приняты решения, которые "откроют новую страницу в поступательном развитии организации, умножат ее вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, обеспечение устойчивого развития и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС".

Фото: БЕЛТА
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