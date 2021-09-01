Лукашенко: приходите в школу как в храм и пройдите этот путь достойно

Об этом Президент заявил сегодня в Бобруйске на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний.



Обращаясь к ученикам, их родителям и педагогам, Александр Лукашенко дал такое напутствие:



– Приходите в школу как в храм и пройдите этот путь достойно. Сегодня для вас не только начинается новый учебный год – закладываются традиции вашего учебного заведения. Эти традиции останутся после вас и будут создавать неповторимую атмосферу школьных будней. И эта атмосфера будет формировать личность каждого ребенка, заложит фундамент его будущего.



Глава государства отметил, что хорошие знания – это гарантия конкурентоспособности и успешности в жизни:



– Если вы пройдете просто по школе налегке, в будущем ни на власть, ни на родителей не обижайтесь, – обратился к учащимся Александр Лукашенко. – Вы пришли сюда учиться. Особенно это касается выпускников, 10-х и 11-х классов. У вас есть возможность за два года подтянуться, все, что упустили, наверстать, для того чтобы быть на голову выше других во взрослой жизни. Не потеряйте, старшеклассники, эти мгновения. От них зависит вся ваша будущая жизнь.



По словам Александра Лукашенко, сегодня в стране построено достаточно школ. Главное сейчас – их заполнить. Если где-то остались школы, где дети занимаются в две смены, в этой пятилетке проблема точно будет решена, сказал Президент. Но решать ее надо с учетом расселения людей, которые все больше перебираются жить из центра городов в микрорайоны:



– Поэтому нам надо очень аккуратно и осторожно подходить к строительству школ, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я поручил Правительству, министру, чтобы они эти деньги потратили не на строительство новых школ. А заполнить надо все, что у нас есть. А сэкономленные средства и в образовании, и в здравоохранении направить на повышение зарплаты учителей и поднятие уровня базы существующих школ.