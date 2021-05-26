Лукашенко пригласил Байдена и Путина в Минск для обсуждения проблем Беларуси

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По словам Президента, сегодня сторонам действительно стоит встретиться и обсудить, как выходить из сложившейся ситуации между двумя ядерными государствами:, – продолжил Глава государства. –Белорусский лидер добавил, что Владимир Путин уже озвучил в телефонном разговоре с Байденом свою позицию по Беларуси, поэтому ничего нового по данному вопросу ему не скажет.