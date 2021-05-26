Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов России и США.
Фото: БЕЛТА
По словам Президента, сегодня сторонам действительно стоит встретиться и обсудить, как выходить из сложившейся ситуации между двумя ядерными государствами:
– Главное – результат. Темы там (в протоколе встречи. – Прим. ред.) разные – Украина и Беларусь. Ну хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. (Аплодисменты. – Прим. ред.) Я только не знаю, о чем Байден будет говорить по Беларуси, – продолжил Глава государства. – Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией. Вообще, публично хочу пригласить – пусть приезжают в Беларусь, если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы, выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Откровенный будет разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно, потому что он не знает наших проблем.
Белорусский лидер добавил, что Владимир Путин уже озвучил в телефонном разговоре с Байденом свою позицию по Беларуси, поэтому ничего нового по данному вопросу ему не скажет.
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Лукашенко пригласил Байдена и Путина в Минск для обсуждения проблем Беларуси
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