Лукашенко: придание динамики в двусторонних отношениях отвечает интересам Беларуси и США

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, - говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран., - подчеркнул Президент.Александр Лукашенко пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов Президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.