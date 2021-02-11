Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко предупредил об ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства

Лукашенко предупредил об ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства

Выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском собрании, Президент коснулся вопроса повышения цен на лекарства:
 Фото: БЕЛТА

–Когда Правительство и Парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они и мне докладывали. Я просил: смотрите, чтобы не получилось так, что НДС мы десять процентов уберем льготу, как в России, лекарства не подорожали. Особенно тот спектр лекарств, которые нужны практически каждый день.
 
Однако недавнее социологическое исследование показало, что некоторые лекарства все же продемонстрировали тенденцию к подорожанию:
 
– Я организовал проверку. Комитет госконтроля и соответствующие структуры подключили, мы сейчас посмотрим и на государственные аптеки, и на частные. И мы увидим, обоснован там этот рост цен или нет. Мало не покажется.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Акценты в развитии социальной политики укрепляют курс страны как социально ориентированного государства
У Государственного музея истории белорусской литературы новый директор
Мнение: за словами последуют действия, которые позволят поднять нашу страну на новый уровень
Стало известно о подготовке боевиков для совершения терактов на уличных акциях в России
Мнение: задачи, которые обозначил Президент, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня
Геворг Оганнисян: высокое качество белорусских шин позволяет им успешно конкурировать с зарубежными аналогами
Президент затронул очень важную тему усиления роли местного управления и самоуправления – директор ОАО «Стригово» Кобринского района
Верующие могут задать вопросы Патриаршему Экзарху Вениамину онлайн
Директор гомельского педколледжа: повышение престижа профессии учителя – это серьезный вклад в развитие общества
Лукашенко рассказал о возможной роли Всебелорусского народного собрания в будущем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
Лукашенко: Беларусь – страна будущего
Заместитель председателя профкома ОАО «Могилевхимволкно»: чтобы преодолеть перелом, надо просто работать хорошо
Лукашенко о конституционной реформе и власти: мы не пойдем в 1994 год
Лукашенко предупредил об ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства
Лукашенко напомнил, что полномочий не может быть без ответственности
Россиянин Владислав Яковлев о Президенте Беларуси – мудрее политика не найти
Лукашенко: люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии
МИД Турции призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны
Лукашенко: твердо убежден – наша страна должна оставаться президентской республикой
БЖД назначила 13 дополнительных поездов на праздники в начале марта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
«Слаженная работа госорганов и учреждений образования». С каждым годом в Минске фиксируют все меньше преступлений, совершаемых подростками
Аналитик БИСИ Николай Сухотский: «Для молодежи важно видеть конкретные и понятные возможности для построения карьеры и жизни в Беларуси»
Лукашенко анонсировал принятие Закона о государственной службе
Витебские таможенники задержали нелегальную партию кухонных вентиляторов на 60 тыс. рублей
Лукашенко поручил обратить внимание на ценообразование, развитие городов-спутников и обеспечение чистой питьевой водой
Лукашенко призвал исключить лишнюю бюрократию
«Я научился общаться с людьми». Как в могилевском спецучилище деревообработки из трудных подростков растят настоящих мужчин
Лукашенко: в течение этого года проект Конституции будет готов
Лукашенко о сельском хозяйстве: это одна из точек роста нашей экономики
Лукашенко: никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Долговые расписки, заоблачные суммы: новые подробности по делу банкира Кармызова
Лукашенко еще раз призвал к искоренению посредничества в производстве и сельском хозяйстве
Лукашенко рассказал о задачах в сфере энергетики
Тренажерка, турниры и экскурсии. Репортаж из молодежного клуба «Контакт», который открыли при отделе внутренних дел в Октябрьском районе Витебска
Газопровод "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году
Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий
К концу пятилетки в Беларуси должна перерабатываться как минимум половина вторичного сырья
МИД РФ заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
Лукашенко считает необходимым развивать те направления, по которым в стране есть компетенции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Лукашенко назвал три особенности белорусской экономики на современном этапе
Лукашенко – делегатам ВНС: с такими, как вы, можно идти в бой
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Авторы
СКАНИРУЙТЕ