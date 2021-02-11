Выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском собрании, Президент коснулся вопроса повышения цен на лекарства:
Фото: БЕЛТА
–Когда Правительство и Парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они и мне докладывали. Я просил: смотрите, чтобы не получилось так, что НДС мы десять процентов уберем льготу, как в России, лекарства не подорожали. Особенно тот спектр лекарств, которые нужны практически каждый день.
Однако недавнее социологическое исследование показало, что некоторые лекарства все же продемонстрировали тенденцию к подорожанию:
– Я организовал проверку. Комитет госконтроля и соответствующие структуры подключили, мы сейчас посмотрим и на государственные аптеки, и на частные. И мы увидим, обоснован там этот рост цен или нет. Мало не покажется.
Опубликовано:
727
Лукашенко предупредил об ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: