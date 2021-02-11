Выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко обратился к налоговой службе, которой следует более жестко проверять декларации:
Фото: БЕЛТА
– Как в Америке, Европе. Где Минтруда со своей базой «тунеядцев»? Многие эти товарищи не имеют официальных доходов больше десяти лет. Только вдумайтесь: получают зарплаты в конвертах, сидят на зарубежных грантах, не платят налоги – и вас это устраивает. Неужели Президент должен их искать, и нужно очередное подталкивание со стороны Президента?
Он особо предупредил работодателей, которые платят зарплату в конвертах:
– Последствия вы знаете, вы знаете, что это такое. Мы просто «убиваем» тех, кто честно работает, – тех же бизнесменов. В социальные фонды потом надо соответственно от зарплаты платить. В конверте дал – платить не надо. Предупреждаю (второй раз после выборов): мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам – как только поймают кого-то, кто деньги раздает в конверта, считайте, что вы были бизнесменами. И Комитет госконтроля начал жесткую работу в этом направлении. Не обижайтесь: делайте все честно и справедливо, и тогда вы будете уважаемы и народом, и властью.
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Лукашенко предупредил о последствиях зарплаты в конвертах и неуплаты налогов
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