Лукашенко представит Субботина в должности губернатора и встретится с активом Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко представит Александра Субботина в должности председателя Витебского облисполкома и встретится с активом региона, сообщает БЕЛТА.
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Как сообщалось ранее, 15 декабря на сессии Витебского областного Совета депутатов Александр Субботин был утвержден в должности председателя облисполкома.
Александр Субботин 13 декабря Главой государства был назначен председателем Витебского облисполкома. Прежде он трудился в должности вице-премьера. "Это ваша родина. Да я и сам это чувствую: вы небезразличны к ней. Как и все мы – к той земле, на которой долгое время работали, и там, где мы людьми стали. Там ваше всё", – отметил Александр Лукашенко при назначении нового губернатора.
Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, созданию интеграционных структур на базе хозяйств.
"Мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили, – подчеркнул Глава государства. – Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения – эти интеграционные структуры – и сделаем соответствующие выводы".
Александр Лукашенко также обратил внимание нового губернатора на решение ранее вверенных ему вопросов, например, на развитие Оршанского мясокомбината. Александр Субботин курировал это производство, еще будучи заместителем Премьер-министра. Президент также упомянул Миорский металлопрокатный завод, заметив, что собирается посетить это предприятие и ознакомиться с его работой.