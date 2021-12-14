Лукашенко представит Исаченко активу Могилевской области

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БЕЛТА

В числе приглашенных на встречу –более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.Как отметил во время представления новой кандидатуры Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Анатолий Исаченко – известный на Могилевщине человек.– обратил внимание Глава Администрации.Игорь Сергеенко убежден, что это достойный выбор кандидатуры для Могилевской области.охарактеризовал кандидатуру нового губернатора Игорь Сергеенко.Накануне Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Могилевского облисполкома. Новый губернатор хорошо знаком с вверенным ему регионом. Трудовую деятельность начинал в Горецком районе с должности старшего инженера колхоза. Затем занимал руководящие должности в районных исполнительных комитетах, работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.– отметил Александр Лукашенко.Леонид Заяц, который до настоящего времени руководил Могилевской областью, назначен членом Совета Республики. Президент отметил, что он немало сделал для развития региона.– заявил Глава государства.