Выступая на митинге в Гродно, Глава государства представил нового председателя облисполкома - экс-министра здравоохранения Владимира Караника.
- Я благодарю депутатов областного совета, которые единогласно поддержали это решение. Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам! - напутствовал Владимира Караника Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: главная наша забота – это люди.
- Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели. В том числе этой болезнью (коронавирусом. – Прим. ред.), - обозначил Глава государства. – Вы должны и стране и пример отсюда, как надо защитить людей. Как надо спасти от болезни.
Владимир Караник позже расскажет журналистам: перед ним стоит задача сделать гродненский регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся:
- Когда я заступил на должность министра здравоохранения, у меня спросили, какие приоритеты? Доступная качественная медицинская помощь. Многие критиковали, что это слишком образно. Так и здесь: сделать этот регион, как выразился Президент, «западную жемчужину», комфортным для жизни, динамично развивающимся. А для этого придется работать по многим направлениям.
По словам нового председателя Гродненского облисполкома, назначение на этот пост стало для него неожиданностью. При этом Владимир Караник обратил внимание, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. И добавил, что Гродно – это его малая родина.
- Я очень люблю этот город и этих людей.
Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и выразил надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.
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Лукашенко представил гродненцам нового губернатора Владимира Караника
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