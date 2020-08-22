Лукашенко представил гродненцам нового губернатора Владимира Караника

напутствовал Владимира Караника Президент.Александр Лукашенко подчеркнул: главная наша забота – это люди.Владимир Караник позже расскажет журналистам: перед ним стоит задача сделать гродненский регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся:По словам нового председателя Гродненского облисполкома, назначение на этот пост стало для него неожиданностью. При этом Владимир Караник обратил внимание, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. И добавил, что Гродно – это его малая родина.Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и выразил надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.