Лукашенко предоставил гранты 73 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

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Президентские гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Денежные средства выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук. Они также будут направлены на разработку и применение современных методик и учебно-методического обеспечения для повышения качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов и медицинских технологий диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов.Выделенные гранты будут использоваться в том числе для создания новых произведений искусства, проведения культурно-зрелищных мероприятий, реализации новаторских проектов, направленных на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций.