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Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь»

Президент сегодня на VI Всебелорусском народном собрании предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» и заложить в ее основу несколько моментов:


– Первое. Расширить границы использования семейного капитала. Второе. Мама с тремя детьми  – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как любой другой. Мама четырех малышей заработала на будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы. Скажу откровенно, мы подрежем любые программы, но не демографическую и не поддержку людей по жилью. Если есть угол, будут рожать.

По словам Александра Лукашенко, необходимо, чтобы в Беларуси проживали минимум 15, а лучше 20 миллионов человек:

– А мы пока тенденцию сокращения (численности населения. – Прим. ред.) не переломили. И это в будущем может стать катастрофой. Тогда на нас будут смотреть другие густонаселенные районы, чтобы приехать к нам жить. Мы не против, чтобы к нам приезжали и жили. Но в подавляющем большинстве здесь должны жить белорусы, чтобы эта земля всегда была белорусская.
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Фото: Александр КУШНЕР
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