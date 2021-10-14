Лукашенко предлагает внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК

Такое предложение Александр Лукашенко озвучил в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в широком составе. В частности, он заявил:



– В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию.



Президент также добавил, что следует выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров:



– Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.