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  2. Лукашенко предлагает внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК

Лукашенко предлагает внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК

Такое предложение Александр Лукашенко озвучил в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в широком составе. В частности, он заявил:

– В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию. 

Президент также добавил, что следует выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров:

– Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. 
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