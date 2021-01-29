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Лукашенко предлагает расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза

Об этом заявил Президент, отвечая сегодня на вопросы во время встречи со студенческой молодежью в БГУ. Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на призывы оппонентов развалить выстроенную молодежную систему и разбить БРСМ на локальные «кружки по интересам», БРСМ ни в коем случае не будет разрушен.


– И не только потому, что я немало сделал для возрождения этой мощной массовой организации. Хотя скажу откровенно: у меня немало претензий, особенно к центральным органам этой массовой организации. Мы к этому еще вернемся в ближайшее время. Я всегда настаивал на том, чтобы меньше критиковали нашу молодежную организацию, меньше нареканий было в ее сторону и необоснованных ожиданий. Нам надо четко определить ту тематику, по которой мы будем работать. Например, студенческие строительные отряды – это самое мощное движение, которое исторически осталось за молодежью. Определили семь направлений  – и общество должно знать, что БРСМ, наша массовая молодежная организация, занимается семью этими направлениями, – обратил внимание Глава государства.

Он напомнил свое поручение отдать Союзу молодежи определенные полномочия:

– В мое время студенческий молодежный комитет решал вопрос общежития студентов, стипендий, порядка в общежитиях, занимался средствами массовой информации и так далее. Не говоря о каких-то культурно-массовых мероприятиях. Почему бы это не взять и не развернуть у нас? – поручил Александр Лукашенко.


Он также напомнил, что первичкам БРСМ в вузах необходимо действовать в сообществе со студенческими профсоюзами:

– Тогда студент будет по-другому относиться к этой молодежной организации и к профсоюзной и будет желать находиться в этой молодежной и профсоюзной организации. Но если она ничего не решает, мы ее не видим и не слышим в вузе – какой от нее толк?

Однако в этой работе Глава государства предостерег от «показухи» и «дутой» массовости, а также от разделения организации «по интересам»:

– Любой профессии найдется место: была студенческая молодежь в комсомоле в свое время – сельская, рабочая молодежь. Почему это не сделать, не структурировать нашу молодежную организацию? Просто власти (и я в том числе, и вы) обленели. И забыли, что это надо сделать. Но в этом году мы обязательно к этому вопросу вернемся и это сделаем.


Государство, по словам Президента, и в дальнейшем будет поддерживать БРСМ. Не будет и препятствовать работе других молодежных организаций.

– А может быть, даже будем и поддерживать некоторые – как Молодежный парламент. Это небольшое по численности движение, но мы его поддерживаем. Потому что он полезен: через Молодежный парламент мы получим новых лидеров, засветим их. А БРСМ – это молодежная массовая организация.

В продолжение темы Александр Лукашенко обозначил и актуальность ребрендинга БРСМ, предложение о котором звучали на диалоговых площадках.

Фото: БЕЛТА
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