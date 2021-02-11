Лукашенко предлагает продолжить совершенствование пенсионной системы

По словам Главы государства, государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но и при этом надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы: