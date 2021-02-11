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Лукашенко предлагает продолжить совершенствование пенсионной системы

Выступая с трибуны VI Всебелорусского народного собрания, Президент отметил характерную для Европы проблему старения населения:
 

– Такая же тенденция характерна и для нас. Соответственно, и финансовое бремя пенсионной системы не ослабевает. Вместе с тем мы обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы жизнь человека в возрасте была полноценной и активной.
 
По словам Главы государства, государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но и при этом надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы:
 
– Поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы. Видится правильным сохранить статус государства, как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру. Предлагается подготовить программу «3+3». Ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3 процентов зарплаты. Столько же добавит и работодатель.
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Фото: Александр КУШНЕР
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