Лукашенко предлагает наделить ВНС правом внесения изменений в Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в новой Конституции наделить Всебелорусское народное собрание, которому, в свою очередь, планируется придать конституционный статус, правом внесения изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия по изменению Конституции. Законотворчество – это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию", – сказал Александр Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на Председателя Конституционного Суда и Конституционной комиссии Петра Миклашевича, вопросы полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. "Сегодня состоялся обстоятельный разговор, как необходимо формировать ВНС, какими полномочиями необходимо наделить этот орган, поскольку он уже будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти. Здесь также необходимо соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы не было противоречий и подмены других органов, – сказал он. – В этом направлении высказан ряд предложений, которые требуют еще тщательной проработки".
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