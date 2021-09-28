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Лукашенко предлагает наделить ВНС правом внесения изменений в Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в новой Конституции наделить Всебелорусское народное собрание, которому, в свою очередь, планируется придать конституционный статус, правом внесения изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.


"Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия по изменению Конституции. Законотворчество – это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию", – сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на Председателя Конституционного Суда и Конституционной комиссии Петра Миклашевича, вопросы полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. "Сегодня состоялся обстоятельный разговор, как необходимо формировать ВНС, какими полномочиями необходимо наделить этот орган, поскольку он уже будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти. Здесь также необходимо соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы не было противоречий и подмены других органов, – сказал он. – В этом направлении высказан ряд предложений, которые требуют еще тщательной проработки".

Фото: БЕЛТА
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