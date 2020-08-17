Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН

, – говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что белорусско-индонезийское сотрудничество поступательно развивается, в первую очередь в торговой, военно-технической и гуманитарной сферах. Значительный потенциал также существует во взаимодействии на международных площадках и по линии АСЕАН., – подчеркнул Александр Лукашенко.