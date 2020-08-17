Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 75-летием независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За это время Индонезия смогла стать крупным центром экономического развития в Южно-Восточной Азии, одним из признанных региональных лидеров", – говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что белорусско-индонезийское сотрудничество поступательно развивается, в первую очередь в торговой, военно-технической и гуманитарной сферах. Значительный потенциал также существует во взаимодействии на международных площадках и по линии АСЕАН.
"Убежден, что совместными усилиями Минск и Джакарта преодолеют вызовы и угрозы современности, что обеспечит стремительное развитие наших стран", – подчеркнул Александр Лукашенко.
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Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН
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