Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент напомнил о том, что сейчас ведется работа над проектом новой Конституции:
– Предлагаемые в Основной Закон изменения – это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны. Впереди – референдум. Он должен пройти на образцовом уровне. Сейчас очень много пытаются разных фейков травить на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли и обсуждали на Всебелорусском народном собрании решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет.
О проекте новой Конституции Александр Лукашенко сказал так:
– Вроде бы сейчас она есть, но замечаний аж на 170 листов. Я сегодня вернул это все писание: собирайтесь и попробуйте это привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал, мы сядем и пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: предлагаемые изменения в Конституцию – это концепт будущего Беларуси
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