– Если вся такая Гродненская область, как здесь… Приятно посмотреть.
– Молодцы, – оценил работу председателя облисполкома Владимира Караника после осмотра Гродненщины с вертолета.
Президент поинтересовался завершением уборочной кампании и урожаем и отметил:
– Небывалый урожай не только на этой земле, но и в истории государства. Полностью накормим людей и скот. Это победа, – констатировал Глава государства.
Промышленность, по словам Владимира Караника, также работает на уровне прошлого года. Губернатор доложил Президенту и о перспективах области после ввода АЭС.
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Лукашенко позитивно оценил развитие Гродненской области
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