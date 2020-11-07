Лукашенко позитивно оценил развитие Гродненской области

– Если вся такая Гродненская область, как здесь… Приятно посмотреть.



– Молодцы, – оценил работу председателя облисполкома Владимира Караника после осмотра Гродненщины с вертолета.



Президент поинтересовался завершением уборочной кампании и урожаем и отметил:



– Небывалый урожай не только на этой земле, но и в истории государства. Полностью накормим людей и скот. Это победа, – констатировал Глава государства.



Промышленность, по словам Владимира Караника, также работает на уровне прошлого года. Губернатор доложил Президенту и о перспективах области после ввода АЭС.



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