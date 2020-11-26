Об этом Президент Беларуси сказал сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:
– Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. И критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе – это очень позитивный знак. Мы именно такой позиции придерживаемся.
Глава государства отметил, что изначально очень глубоко был погружен в эти проблемы, не раз обсуждал их с лидерами России, Армении и Азербайджана и очень доволен, что этот кризис разрешился так, как стороны обсуждали на встрече в Санкт-Петербурге.
Александр Лукашенко подчеркнул, что вызовов в современном мире очень много:
– И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь (если Россия пожелает того) рядом с Россией, преодолевая эти проблемы, начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего США, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали и приветствовать не будем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко позитивно оценил действия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
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