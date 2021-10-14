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  2. Лукашенко поздравил Володина с избранием председателем Госдумы России

Лукашенко поздравил Володина с избранием председателем Госдумы России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Вячеслава Володина с избранием на пост председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Уверен, что и в дальнейшем, осуществляя свою деятельность, вы будете способствовать всемерному развитию конструктивного межпарламентского белорусско-российского диалога, укреплению и расширению отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами", – отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Володину доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.

Фото: БЕЛТА
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