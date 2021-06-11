Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием Президентом Монголии

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ТАСС

, – говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что сотрудничество Минска и Улан-Батора развивается в духе взаимопонимания и уважения, формируя благоприятный климат для углубления двустороннего диалога, расширения связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху доброго здоровья и успешной политической карьеры.