Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Фото: АР
"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана", – говорится в поздравлении.
Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате, подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа.
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Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане
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