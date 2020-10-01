Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы двух учреждений здравоохранения Минска –Городского клинического родильного дома № 2 и 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Фото: архив БЕЛТА
Белорусский лидер отметил, что за 40 лет работы роддома в его стенах появились на свет более 130 тысяч детей. Здесь открыты городские центры планирования семьи, репродуктивных технологий, преждевременных родов. Благодаря этим центрам демографическая ситуация в стране улучшается. "Вам удалось выстроить современную и эффективную систему оказания специализированной помощи матерям и новорожденным, первыми в стране внедрить признанные в мире методики и инициировать партнерские роды. Вы спасли десятки тысяч человеческих жизней, чем заслужили признание коллег и доверие пациенток", – говорится в поздравлении коллективу учреждения.
В послании Президента работникам 4-й городской клинической больницы Минска, основанной 60 лет назад, подчеркивается высокий научно-практический потенциал этого многопрофильного лечебно-диагностического учреждения. "Ваш коллектив успешно решает сложные ежедневные задачи, стоящие перед системой здравоохранения, разрабатывает и внедряет новейшие технологии диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, – отметил Александр Лукашенко. – Профессионализм и преданность делу врачей, среднего и младшего медперсонала по праву заслужили самую глубокую признательность всех пациентов, которым здесь спасли жизнь, вернули здоровье и возможность радоваться каждому новому дню".
Опубликовано:
202
Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы двух учреждений здравоохранения Минска
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter