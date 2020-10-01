Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы двух учреждений здравоохранения Минска

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БЕЛТА

Белорусский лидер отметил, что за 40 лет работы роддома в его стенах появились на свет более 130 тысяч детей. Здесь открыты городские центры планирования семьи, репродуктивных технологий, преждевременных родов. Благодаря этим центрам демографическая ситуация в стране улучшается., – говорится в поздравлении коллективу учреждения.В послании Президента работникам 4-й городской клинической больницы Минска, основанной 60 лет назад, подчеркивается высокий научно-практический потенциал этого многопрофильного лечебно-диагностического учреждения., – отметил Александр Лукашенко.