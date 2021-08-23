Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником – Днем работников государственной статистики. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Актуальная, объективная и качественная информация, которую предоставляет ваше ведомство, является одной из важнейших составляющих системы государственного управления. Статистика не только отражает экономическое и социальное развитие страны, но и помогает найти самые перспективные точки роста для улучшения качества жизни ее граждан", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие технологии.
"Их профессионализм и компетентность по праву оценены и востребованы мировым статистическим сообществом в рамках интеграционного и международного сотрудничества", – подчеркнул Глава государства.
Президент выразил убежденность, что и в дальнейшем честность, скрупулезность, преданность любимому делу и твердая гражданская позиция позволят работникам органов государственной статистики справляться со всеми поставленными задачами.