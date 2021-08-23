Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником

, – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие технологии., – подчеркнул Глава государства.Президент выразил убежденность, что и в дальнейшем честность, скрупулезность, преданность любимому делу и твердая гражданская позиция позволят работникам органов государственной статистики справляться со всеми поставленными задачами.