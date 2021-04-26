Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов концерна "Беллесбумпром" с 30-летием со дня основания объединения. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
– Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность – одна из важнейших отраслей нашей экономики. Беларусь богата ценным возобновляемым ресурсом – лесом, использовать который необходимо бережно, комплексно и рационально, – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что за годы независимости в республике были модернизированы практически все предприятия концерна, построены абсолютно новые производства, созданы тысячи высокопроизводительных рабочих мест в различных регионах. И сегодня продукция предприятий "Беллесбумпрома" востребована в десятках стран мира.
– Убежден, благодаря трудолюбию и опыту специалистов в нынешней пятилетке у деревообрабатывающей отрасли есть все возможности, чтобы стать драйвером роста в промышленном секторе, – подчеркнул Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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