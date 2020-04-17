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Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой страны с национальным праздником — Днем Эвакуации, сообщили sb.by в пресс-службе Президента.


"Убежден, что сирийский народ найдет силы, чтобы преодолеть все трудности и отстроить стабильное и сильное государство, — отметил Президент Беларуси. — Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие дружественных отношений между нашими странами при Вашей личной поддержке".

Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду здоровья и успехов во всех делах, а жителям Сирии — мира и процветания.

Фото: pixabay


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