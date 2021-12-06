Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

, – говорится в поздравлении.Глава государства выразил убеждение, что наращивание многоплановых двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Кыргызстана и будет способствовать упрочению дружеских, партнерских отношений между двумя странами и их народами.Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успешной реализации поставленных им масштабных задач по развитию кыргызского государства.