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  2. Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: ТАСС

– Благодаря вашим усилиям и новаторскому управлению Кыргызстан сегодня добивается хороших результатов в проведении государственных реформ, обеспечении устойчивого экономического роста, укреплении своих позиций на международной арене, – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что наращивание многоплановых двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Кыргызстана и будет способствовать упрочению дружеских, партнерских отношений между двумя странами и их народами.

Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успешной реализации поставленных им масштабных задач по развитию кыргызского государства.
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