Лукашенко поздравил Президента Израиля с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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"Убежден в прочности отношений между нашими странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим развивать плодотворные двусторонние связи во имя дальнейшего процветания, построения стабильного мира", — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных целей, а дружественному народу Израиля — мира и благополучия.