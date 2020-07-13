Лукашенко поздравил Президента Черногории с Днем государственности

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Черногории Мило Джукановича и жителей этой страны с Днем государственности, информирует пресс-служба Главы белорусского государства.

Президент подтвердил стремление Беларуси к укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

"Уверен, что двусторонние отношения имеют огромный потенциал, который совместными усилиями мы можем задействовать для существенного углубления белорусско-черногорского партнерства на благо обоих народов", – говорится в поздравлении.