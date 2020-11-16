Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем, проинформировали sb.by в пресс-службе Главы государства.
Архивное фото
"Как первая в Беларуси олимпийская чемпионка в метании диска, талантливый и сильный духом человек, вы являетесь ярким примером для юных атлетов, мечтающих о больших победах, – говорится в поздравлении. – Удивительное спортивное долголетие, богатый опыт и сегодня помогают вам служить любимому делу в качестве тренера, воспитывать будущих чемпионов".
Александр Лукашенко пожелал Эллине Зверевой крепкого здоровья и благополучия.
Опубликовано:
145
Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК