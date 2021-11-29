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  2. Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием

Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Многогранный талант артиста, телеведущего, продюсера и сценариста, активное участие в реализации просветительских и благотворительных проектов принесли вам широкую известность и любовь многочисленных поклонников на Родине и за ее пределами", – говорится в поздравлении. 

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Евгения Миронова знают и любят как невероятно одаренного актера, мастера кино и сцены, создающего незабываемые образы своих героев. 

"Пусть ваше искусство, а также общественные созидательные инициативы всегда служат благородной цели укрепления дружбы и культурных связей между народами наших стран", – отметил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко пожелал Евгению Миронову крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих проектов. 

Фото: БЕЛТА
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