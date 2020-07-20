Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.
Фото: архив ТАСС
"Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили Вам стать одним из выдающихся композиторов современности. Умение найти путь к сердцу слушателя явилось основой для создания музыки, ставшей классикой отечественного и мирового искусства", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Давиду Тухманову доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия. "Пусть ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", – подчеркнул белорусский лидер.
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Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием
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