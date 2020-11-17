Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Республики Молдова, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

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"За продолжительный период взаимодействия Минску и Кишиневу удалось накопить значительный опыт в различных сферах. Надеюсь, что он будет востребован для дальнейшего развития наших стран, – говорится в поздравлении. – Беларусь всегда была и остается ответственным партнером. Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов", – сказано в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Майе Санду доброго здоровья, а ее соотечественникам – мира, стабильности и прогресса.