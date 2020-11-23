Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения

Николас Мадуро. Фото: архив

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, – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко подчеркнул, что интересам Беларуси и Венесуэлы и их народов, безусловно, отвечало бы дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества, конструктивного взаимодействия на международной арене.