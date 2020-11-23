Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения, сообщили sb.by в пресс-службе Главы белорусского государства.
Николас Мадуро. Фото: архив БЕЛТА
«Я хорошо осведомлен о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что интересам Беларуси и Венесуэлы и их народов, безусловно, отвечало бы дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества, конструктивного взаимодействия на международной арене.
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Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения
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