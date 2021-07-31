Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с победой на Олимпийских играх в Токию, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Эта награда - особенная, первая для белорусской команды в Токио, - говорится в поздравлении.
В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что тебе нет равных, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поздравляю с этим триумфом тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. Вашими победами гордятся белорусы.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
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Лукашенко поздравил Литвиновича с золотом Олимпиады
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