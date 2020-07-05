Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом информировали в пресс-службе Президента Беларуси.



"Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - сказано в поздравлении.



Глава белорусского государства выразил уверенность, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время, и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.