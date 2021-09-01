Лукашенко поздравил коллектив Республиканского государственного училища олимпийского резерва с 55-летием учреждения

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, – отметил Глава государства.Александр Лукашенко выразил благодарность тренерам и преподавателям за высокий профессионализм и подготовку атлетов, которым покоряются пьедесталы самых престижных международных турниров и чьей физической и духовной силой восхищается весь мир.– подчеркнул Президент.Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых больших достижений во имя родной Беларуси.