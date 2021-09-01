Лукашенко поздравил коллектив Республиканского государственного училища олимпийского резерва с 55-летием учреждения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, специалистов и ветеранов Республиканского государственного училища олимпийского резерва с 55-летием учреждения. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
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– За эти годы в стенах училища выросла целая плеяда выдающихся спортсменов – чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых Екатерина Карстен, Виталий Щербо, Виктория Азаренко, Марина Лобач, Сергей Мартынов, Максим Недосеков и многие другие, – отметил Глава государства.
Александр Лукашенко выразил благодарность тренерам и преподавателям за высокий профессионализм и подготовку атлетов, которым покоряются пьедесталы самых престижных международных турниров и чьей физической и духовной силой восхищается весь мир.
– Главное, что вы не только растите чемпионов, но и учите молодежь любить Родину, даете своим воспитанникам путевку в жизнь, – подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых больших достижений во имя родной Беларуси.