Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Рэспублiка" с 30-летием издания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Рэспублiка" с 30-летием со дня выхода первого номера издания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Вы по праву можете гордиться своим изданием, в редакции которого усилиями нескольких поколений журналистов сложились собственные традиции и стиль. Газета много пишет о жизни страны, о реальной экономике, о том, что интересует и заботит каждого человека", − говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что благодаря высокому профессионализму сотрудников редакции и качественной аналитике "Рэспублiка" прочно удерживает одно из ведущих мест в информационном пространстве независимой Беларуси.
"Убежден, что вы и впредь будете правдиво и ответственно освещать события в стране и мире, тем самым укрепляя единство народа и содействуя процветанию нашей республики", − подчеркнул Глава государства.
Фото: архив БЕЛТА
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