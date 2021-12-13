Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Белкард" с 70-летием со дня образования предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Белкард" с 70-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За эти годы небольшой цех по восстановлению отработанных подшипников вырос в известного производителя компонентов для автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, надежного поставщика для многих отечественных и зарубежных компаний, – отметил Глава государства. – Сегодня ваша продукция востребована и успешно конкурирует с ведущими мировыми брендами. За всеми достижениями стоит кропотливый труд тысяч заводчан – высококвалифицированных специалистов, способных решать любые задачи".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что большой и дружный коллектив ОАО "Белкард" будет и далее развивать традиции, заложенные ветеранами труда, модернизировать родное предприятие, осваивать новые технологии, внедрять в производство самые перспективные идеи и сможет завоевать новые рынки.
Фото: БЕЛТА