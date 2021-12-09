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  2. Лукашенко поздравил Иньяцио Кассиса с избранием Федеральным президентом Швейцарии

Лукашенко поздравил Иньяцио Кассиса с избранием Федеральным президентом Швейцарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Иньяцио Кассиса с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Иньяцио Кассис

"В Беларуси разделяют ваш подход относительно поддержания конструктивных равноправных отношений на основе взаимного уважения, – говорится в поздравлении. – Уверен, что скорое восстановление плодотворных контактов между Беларусью и Швейцарией по таким направлениям, как экономика, финансы и инвестиции, гуманитарные контакты, спорт и туризм, соответствует стратегическим интересам наших стран, будет способствовать укреплению взаимного доверия в наших обществах и безопасности в Европейском регионе".

Александр Лукашенко пожелал Иньяцио Кассису крепкого здоровья и успехов в продолжении политической карьеры на ответственном посту руководителя государства.
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Фото: РЕЙТЕР
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