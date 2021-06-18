Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием Генсекретарем ООН

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ТАСС

, – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что в XXI веке человечество все еще сталкивается с вопросами обеспечения мира и безопасности, борьбы с преступностью и несправедливостью., – подчеркнул Президент.Глава государства выразил уверенность, что приверженность Антониу Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций, его неизменная нацеленность на конкретный результат и принципиальный непредвзятый подход станут необходимыми условиями для достижения компромиссных решений и поддержки долгосрочного мира.