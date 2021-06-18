Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: ТАСС
– Во время своего первого срока деятельности вы продемонстрировали исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем, – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что в XXI веке человечество все еще сталкивается с вопросами обеспечения мира и безопасности, борьбы с преступностью и несправедливостью.
– Отдельное место в международных отношениях занимает использование односторонних принудительных мер как средств политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Беларусь выступает категорически против такой деструктивной практики и надеется на большее внимание механизмов ООН к делу противостояния незаконным санкциям, – подчеркнул Президент.
Глава государства выразил уверенность, что приверженность Антониу Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций, его неизменная нацеленность на конкретный результат и принципиальный непредвзятый подход станут необходимыми условиями для достижения компромиссных решений и поддержки долгосрочного мира.
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Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием Генсекретарем ООН
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