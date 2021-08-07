Лукашенко поздравил Алину Горносько с бронзовой медалью Олимпиады

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по художественной гимнастике Алину Горносько с бронзовой наградой Олимпийских игр в Токио. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастки ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье - это знак качества отечественной гимнастической школы", - говорится в поздравлении.

Глава государства также выразил признательность Ирине Лепарской, Марине Лобач и всему тренерскому составу команды.

"Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения и новых свершений во славу родной Беларуси", - пожелал Президент.